В Киеве и 13 областях – экстренные отключения света
В Киеве и 13 областях в воскресенье вечером введены экстренные отключения электроэнергии.
Источник: ДТЭК Киевские электросети, Укрэнерго
Дословно ДТЭК: "По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии.
Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети".
Детали: В ДТЭК призвали тех, у кого пока нет отключений, экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.
Обновлено: Позже "Укрэнерго" сообщило, что аварийные отключения введены в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.
"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно бездействуют", - говорится в сообщении.