В Киеве и 13 областях – экстренные отключения света

В Киеве и 13 областях в воскресенье вечером введены экстренные отключения электроэнергии.

Источник: ДТЭК Киевские электросети, Укрэнерго

Дословно ДТЭК: "По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии.

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Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети".

Детали: В ДТЭК призвали тех, у кого пока нет отключений, экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

Обновлено: Позже "Укрэнерго" сообщило, что аварийные отключения введены в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

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"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно бездействуют", - говорится в сообщении.