Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В Киеве и 13 областях – экстренные отключения света

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 22:00
В Киеве и 13 областях – экстренные отключения света
иллюстративное фото Getty Images

В Киеве и 13 областях в воскресенье вечером введены экстренные отключения электроэнергии.

Источник: ДТЭК Киевские электросети, Укрэнерго

Дословно ДТЭК: "По приказу Укрэнерго с 20:35 введены экстренные отключения электроэнергии.

Реклама:

Свет будет выключаться вне графика в зависимости от ситуации в сети".

Детали: В ДТЭК призвали тех, у кого пока нет отключений, экономить электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать систему.

Обновлено: Позже "Укрэнерго" сообщило, что аварийные отключения введены в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях.

ВИДЕО ДНЯ

"Объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно бездействуют", - говорится в сообщении.

электроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
электроэнергия
В "Укрэнерго" дали прогноз на зиму: легкой прогулки точно не будет
Угрозы прорыва Киевской ГЭС и подтопления территорий нет – "Укргидроэнерго"
Жесткие ограничения электроэнергии могут продлиться 1-2 недели – эксперт
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: