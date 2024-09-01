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Зеленский: Каждый день операции на Курщине обеспечивает пополнение обменного фонда

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 22:23
Зеленский: Каждый день операции на Курщине обеспечивает пополнение обменного фонда
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый день операции в Курской области РФ обеспечивает Украине пополнение обменного фонда.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "И сегодня же был доклад главкома Сырского. Прежде всего о Покровском направлении. О наших действиях, чтобы сдержать российские удары там и чтобы уничтожить как можно больше сил оккупанта.

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А также был отчет о операции в Курской области – каждый день обеспечивает нам пополнение обменного фонда. Я благодарю каждое наше подразделение за это!".

Детали: Зеленский также заявил, что каждый удар россиян по Харькову и другим городам и селам доказывает правильность тактики Украины в частности в Курской области: "Мы должны выжимать войну домой, откуда ее принесли в Украину. И не только в приграничные районы России. Государство-террорист должна почувствовать, что такое война".

"Мы работаем, чтобы больше российских военных объектов, российской логистики, критических объектов их военной экономики – чтобы все это оказалось в зоне доступа для нашего оружия. Сейчас это обеспечивают наши дроны, и я благодарю всех в Украине, кто работает для разработки и производства дронов. А также всех, кто работает ради нашей ракетной программы. И всей внешнеполитической команде нашего государства, убеждающей партнеров, что дальнобойность является ключом к завершению этой войны", – сказал президент.

ЗеленскийКурская область пленные
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