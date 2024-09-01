Россияне запустили с юга "Шахеды"
Воскресенье, 1 сентября 2024, 23:52
В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине несколько групп ударных БПЛА с южного направления.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: В 22:43 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с юга, двигающихся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.
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Позже появилась информация, что БПЛА держат курс на Харьковщину.
Кроме того, объявлена угроза применения баллистического вооружения с востока.
В 23:36 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.
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По состоянию на 23:51 несколько "Шахедов" движутся из Харьковщины в направлении Полтавщины.