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Россияне запустили с юга "Шахеды"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 23:52
Россияне запустили с юга Шахеды
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска запустили по Украине несколько групп ударных БПЛА с южного направления.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:43 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных вражеских БпЛА с юга, двигающихся через Запорожскую область в направлении Днепропетровской.

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Позже появилась информация, что БПЛА держат курс на Харьковщину.

Кроме того, объявлена ​​угроза применения баллистического вооружения с востока.

В 23:36 Воздушные силы сообщили о новых группах ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Кривого Рога.

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По состоянию на 23:51 несколько "Шахедов" движутся из Харьковщины в направлении Полтавщины.

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