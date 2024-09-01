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В понедельник в ряде регионов ожидаются дожди и грозы

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 23:31
В понедельник в ряде регионов ожидаются дожди и грозы
иллюстративное фото AFP via Getty Images

В понедельник 2 сентября в юго-восточной части Украины, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами ожидаются небольшие дожди и грозы.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 2 сентября, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 2 сентября, meteo.gov.ua

Детали: В юго-восточной части, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

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Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°.

На Киевщине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°.

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