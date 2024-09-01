В понедельник в ряде регионов ожидаются дожди и грозы
Воскресенье, 1 сентября 2024, 23:31
В понедельник 2 сентября в юго-восточной части Украины, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами ожидаются небольшие дожди и грозы.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В юго-восточной части, ночью и в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.
Реклама:
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 17-22°, в западных областях 13-18°; днем 27-32°.
На Киевщине без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
ВИДЕО ДНЯ
Температура ночью 17-22°, днем 27-32°; в Киеве ночью около 20°, днем 28-30°.