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Генштаб: На Покровском направлении за день более 60 боев, половина – возле Новогродовки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 23:43
Генштаб: На Покровском направлении за день более 60 боев, половина – возле Новогродовки
ситуация на Покровском направлении, deepstatemap

В воскресенье только на Покровском направлении произошло 62 боестолкновения, из них 27 – в районе Новогродовки, всего же на фронте в этот день зафиксировано 166 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22 часа

Детали: Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив 14 ракет, 55 авиаударов с применением 63 КАБов, также задействовали 427 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил около 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенных пунктах с использованием различных типов вооружения.

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На Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили пять атак вблизи Волчанска и Липцов. Подразделения Сил обороны отбили три штурмовых действия противника, еще два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 70 оккупантов погибшими и ранеными, уничтожено два танка, две ББМ, 35 БпЛА и шесть автомобилей. Кроме того, повреждены три ББМ и шесть автомобилей оккупанта.

Четырнадцать раз враг атаковал позиции украинских военных на Купянском направлении в районах Синьковки и Глушковки. Два боестолкновения продолжаются.

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На Лиманском направлении российские захватчики 17 раз пытались продвинуться вблизи Макеевки, Грековки, Новосадового, Невского и Торского. Защитники Украины отбили 16 атак врага, еще один бой продолжается вблизи Макеевки.

На Северском направлении враг девять раз совершил атакующие действия в районах Верхнекаменского и Раздоловки. Шесть атак уже отбиты защитниками, еще три – продолжаются.

На Краматорском направлении оккупанты совершили пять штурмовых действий в районах Андреевки, Клещеевки, Майского и Маркового. Ситуация под контролем подразделений Сил обороны.

На Торецком направлении ситуация напряженная. Оккупанты 16 раз атаковали вблизи Торецка и Нелиповки. Продолжается бой.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 62. Захватчики продолжают натиск на боевые порядки защитников Украины вблизи Воздвиженки, Зеленого Поля, Калинового, Гродовки, Новогродовки, Карловки, Мариновки и Михайловки. Защитниками отражено 58 вражеских атак, четыре боевых столкновения еще продолжаются.

Горячее всего в воскресенье в районе Новогродовки, где за день состоялось 27 боевых столкновений.

Предварительные потери агрессора составили 212 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожено три боевых бронированных машины и автомобиль, повреждены пять артиллерийских систем и два атомобиля.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 23 боевых столкновения. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Двадцать одна атака отражена, еще две – продолжается.

На Времовском направлении за воскресенье агрессор 13 раз штурмовал передний край обороны в районах Водяного, Константиновки и Макаровки. Украинские воины остановили десять вражеских атак, еще три – продолжаются.

В воскресенье на Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении две попытки врага взять позиции украинских воинов потерпели неудачу.

Генштабвойна
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