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Блинкен: Байден не исключает разрешения Украине бить вглубь России

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 10 сентября 2024, 21:12
Блинкен: Байден не исключает разрешения Украине бить вглубь России
Джо Байден. Фото - Getty ImagesДжо Байден. Фото - Getty Images

Американский президент Джо Байден "не исключает", что Украина может получить разрешение на удары по территории России дальнобойным оружием.

Источник: Государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью Sky News, передает "Европейская правда"

Детали: Как заявил Блинкен, Байден "не исключает", что Украина может запустить ракеты вглубь российской территории.

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Энтони Блинкен сделал этот комментарий после того, как на пресс-конференции в Лондоне заявил, что Иран предоставил Москве ракеты малой дальности, и глава Кремля Владимир Путин "вероятно, применит их в течение нескольких недель в Украине".

Блинкен сказал, что США позаботились о том, чтобы Украина имела "все необходимое и вовремя, чтобы быть эффективной в отражении российской агрессии" с момента российского вторжения в феврале 2022 года.

Однако, как передают журналисты, он добавил, что Вашингтону также пришлось учитывать другие факторы, такие как то, смогут ли украинские силы использовать "сложные системы", которые предоставляют западные союзники, и смогут ли они их обслуживать.

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"Мы не исключаем. Мы никогда не исключаем. Но когда мы вмешиваемся, мы хотим убедиться, что это делается таким образом, чтобы способствовать тому, чего пытаются достичь украинцы", – сказал Блинкен.

Напомним, 10 сентября Блинкен сообщил, что Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада относительно красных линий Кремля.

БайденСША
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