Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

В Украине зафиксировали несколько групп российских ударных БпЛА

Татьяна ОлейникВторник, 10 сентября 2024, 23:17
В Украине зафиксировали несколько групп российских ударных БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 10 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:37 сообщили о вражеских БпЛА, которые заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.

Реклама:

В 22:53 стало известно о нескольких группах ударных БПЛА, движущихся по территории Полтавской области, в западном направлении.

В 23:13 военные предупредили о новых группах БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

В 23:27 ударные БпЛА появились в Запорожской области.

РЕКЛАМА:

В 23:37 угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей появилась для Днепропетровщины.

В 00:21 стало известно, что сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотичное.

беспилотникивоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Кремль наращивает выпуск беспилотников в попытках показать компенсацию последствий войны

Зеленский ввел новые санкции против РФ, Ирана и Китая

В МИД ответили Сикорскому о недопустимости компромиссов по статусу Крыма

Мэр Житомира ушел в отставку, чтобы занять должность Найема

фотоПограничники нашли в багажнике авто скрипку, вероятно, авторства Страдивари

Болгария попросит Евросоюз запретить импорт яиц из Украины

Все новости...
беспилотники
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на остановку в Херсоне: пострадал пожилой мужчина
Белый дом не удивило падение дронов РФ в двух странах НАТО: Явление не новое
Массированная атака дронов на РФ: Минобороны Росси заявило, что сбили 144 штуки
Последние новости
07:53
ВСУ за сутки обезвредили 1 340 оккупантов и 20 танков
07:44
ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, которые были выданы МУС
07:24
Российский "Шахед" долетел до Львовщины, из-за обломков вспыхнул пожар
07:11
В Киеве ухудшился воздух из-за пожаров в области, власти дали совет, что делать 
06:50
Украинская дзюдоистка стала амбассадором футбольного клуба
06:20
ISW: Кремль наращивает выпуск беспилотников в попытках показать компенсацию последствий войны
05:50
обновлено от 20:50Россияне с вечера до утра атаковали регионы Украины "Шахедами"
04:58
В Ровно прогремел взрыв – СМИ
04:44
В Крыму оккупанты проводят новую волну фильтрационных мероприятий – сопротивление
04:09
футзалПортугалия минимально одолела Таджикистан, Франция победила Венесуэлу на ЧМ-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: