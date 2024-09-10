В Украине зафиксировали несколько групп российских ударных БпЛА
Вечером 10 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 22:37 сообщили о вражеских БпЛА, которые заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.
В 22:53 стало известно о нескольких группах ударных БПЛА, движущихся по территории Полтавской области, в западном направлении.
В 23:13 военные предупредили о новых группах БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.
В 23:27 ударные БпЛА появились в Запорожской области.
В 23:37 угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей появилась для Днепропетровщины.
В 00:21 стало известно, что сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотичное.