В Украине зафиксировали несколько групп российских ударных БпЛА

Вечером 10 сентября российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных беспилотников.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 22:37 сообщили о вражеских БпЛА, которые заходят через Сумскую область курсом на Полтавщину.

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В 22:53 стало известно о нескольких группах ударных БПЛА, движущихся по территории Полтавской области, в западном направлении.

В 23:13 военные предупредили о новых группах БпЛА типа "Shahed" в южной части Сумщины в направлении Полтавщины.

В 23:27 ударные БпЛА появились в Запорожской области.

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В 23:37 угроза применения ударных БпЛА из Запорожской и Донецкой областей появилась для Днепропетровщины.

В 00:21 стало известно, что сейчас несколько групп ударных БпЛА наблюдаются в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях, направление движения хаотичное.