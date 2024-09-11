В ряде областей воздушная тревога: Россия запустила «Шахеды»

Вечером 11 сентября российские войска запустили несколько групп ударных беспилотников на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:45 сообщили о группе "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину.

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В 22:17 появилось еще несколько групп "Шахедов" на Сумщине курсом на юго-запад, группа "Шахедов" на границе Харьковской и Сумской областей курсом на Полтавщину и группа "Шахедов" на Полтавщине курсом на Кременчуг.

В 22:24 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Киевщину.

В 22:39 появилась информация, что группа "Шахедов" продолжает движение вдоль границы Полтавской и Харьковской областей курсом на Днепр, группа "Шахедов" продолжает движение на Сумщине курсом на Черниговщину и группу "Шахедов" в Донецкой области продолжает движение на границе с Днепропетровской областью курсом на северо-запад.

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В 22:59 сообщили о ракете на Черниговщине курсом на Нежин.

В 23:51 стало известно о группе "Шахедов":