В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Вечером 12 сентября в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:48 сообщили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевской области курсом на запад.

В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" с Николаевщины на Кировоградщину и новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.

В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области на Виннитчину, которые движутся вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.