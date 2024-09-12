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В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА

Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 23:17
В нескольких областях воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 12 сентября в части областей Украины объявили воздушную тревогу из-за российских ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:48 сообщили о группе "Шахедов" с Херсонщины на Николаевщину.

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В 22:23 стало известно о "Шахедах" на севере Николаевской области курсом на запад.

В 23:05 военные предупредили о "Шахедах" с Николаевщины на Кировоградщину и новой группе "Шахедов" на севере Херсонщины курсом на Николаевщину.

В 23:20 появилась информация о "Шахедах" из Кировоградской области на Виннитчину, которые движутся вдоль границ Черкасской и Винницкой областей на северо-запад и о группе "Шахедов" на востоке Николаевщины курсом на северо-запад.

беспилотникиШахедвоздушная тревога
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