Армия РФ запустила несколько групп ударных БпЛА
Вечером пятницы российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 21:40 военные сообщили о пусках "Шахедов" из района Курска.
В 22:49 появились данные о БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление и БПЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.
В 22:54 об угрозе применения ударных БПЛА предупредили Черниговскую область.
В 23:25 об угрозе "Шахедов" сообщили на Днепропетровщине.
В 23:30 о новой группе "Шахедов" сообщили на севере Харьковщины в направлении Полтавщины и на Черниговщине курсом на запад.
В 23:36 стало известно, что "Шахеды" движутся на Черниговщине курсом на Киевскую область.
В 23:40 воздушную тревогу объявили на Полтавщине.
В 23:57 появились обновления о движении "Шахедов":
- в Донецкой области курс южный;
- на юге Харьковской области. Курс - северный;
- на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;
- в Сумской области. Курс на Полтавскую область;
- на Черниговщине. Курс на Киевскую область;
- на Херсонщине в направлении Николаевщины.