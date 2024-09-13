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Армия РФ запустила несколько групп ударных БпЛА

Татьяна ОлейникПятница, 13 сентября 2024, 23:02
Армия РФ запустила несколько групп ударных БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером пятницы российские войска запустили на территорию Украины несколько групп ударных БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:40 военные сообщили о пусках "Шахедов" из района Курска.

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В 22:49 появились данные о БПЛА на севере Сумщины, курсом на юго-западное направление и БПЛА на севере Харьковщины, курсом на восток.

В 22:54 об угрозе применения ударных БПЛА предупредили Черниговскую область.

В 23:25 об угрозе "Шахедов" сообщили на Днепропетровщине.

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В 23:30 о новой группе "Шахедов" сообщили на севере Харьковщины в направлении Полтавщины и на Черниговщине курсом на запад.

В 23:36 стало известно, что "Шахеды" движутся на Черниговщине курсом на Киевскую область.

В 23:40 воздушную тревогу объявили на Полтавщине.

В 23:57 появились обновления о движении "Шахедов":

  • в Донецкой области курс южный;
  • на юге Харьковской области. Курс - северный;
  • на Полтавщине, Днепропетровщине и Запорожской области. Движение в северо-западном направлении;
  • в Сумской области. Курс на Полтавскую область;
  • на Черниговщине. Курс на Киевскую область;
  • на Херсонщине в направлении Николаевщины.

воздушная тревогабеспилотникиШахед
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