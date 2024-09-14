Россияне запустили ударные беспилотники с севера

В субботу вечером российские войска запустили по Украине ударные беспилотники из Курской и Белгородской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:35 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Реклама:

В 22:56 стало известно, что несколько групп вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).

По состоянию на 23:17 группа ударных вражеских БпЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

По состоянию на 23:33: Новая группа ударных БпЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;

Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;

БпЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

РЕКЛАМА:

В 00:07 военные сообщили о группе ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

В 00:22 в ПС сообщили, что ударные БпЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.