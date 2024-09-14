Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Россияне запустили ударные беспилотники с севера

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 22:59
Россияне запустили ударные беспилотники с севера
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером российские войска запустили по Украине ударные беспилотники из Курской и Белгородской областей.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 22:35 Воздушные силы сообщили, что вражеские ударные БПЛА движутся из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Реклама:

В 22:56 стало известно, что несколько групп вражеских ударных БпЛА на севере Сумщины движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).

По состоянию на 23:17 группа ударных вражеских БпЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

По состоянию на 23:33: Новая группа ударных БпЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;
Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
БпЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

РЕКЛАМА:

В 00:07 военные сообщили о группе ударных вражеских БпЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

В 00:22 в ПС сообщили, что ударные БпЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.

беспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Наступления россиян под Угледаром и Покровском имеют целью растянуть украинские силы

Для содействия миру в Украине надо остановить военное сотрудничество России с Ираном, КНДР и Китаем – Блинкен

Зеленский: Россия хочет атаковать три украинские АЭС

Нардеп Дмитрук заявил, что его задерживали правоохранители в Британии

Президент Чехии объяснил слова об «обмене украинских территорий на мир» после возмущения Киева

Все новости...
беспилотники
Армия РФ атаковала Украину «Шахедами» целую ночь
Reuters: Россия с помощью китайских деталей производит новые "дальнобойные" ударные дроны
Российский дрон атаковал Херсонскую область: пострадали двое местных жителей
Последние новости
07:13
Противовоздушный бой 25 сентября: Силы обороны уничтожили 28 "Шахедов" и 4 авиаракеты
06:48
Боррель: Евросоюз будет поддерживать Украину независимо от позиции США
06:02
05:26
ISW: Наступления россиян под Угледаром и Покровском имеют целью растянуть украинские силы
04:20
Зеленский поговорил с Эрдоганом о свободе судоходства в Черном море
03:50
Россияне атаковали Сумскую область УАБами и дронами, погиб человек
02:58
Зеленский и президент Финляндии обсудили совместное производство дронов
02:34
обновлено от 22:12Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
02:30
футбол"Реал Мадрид" установил новый клубный рекорд
01:56
На Киевщине ПВО работала по вражеским "Шахедам"
Все новости...
Реклама:
Реклама: