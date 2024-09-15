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Вражеские ударные БпЛА долетели на запад Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 23:03
Вражеские ударные БпЛА долетели на запад Украины
"Шахед", иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников с северо-восточного направления, впоследствии они добрались до запада Украины.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:16 Воздушные силы сообщили о вероятном движении ударных БпЛА из Сумщины в направлении Черниговщины.

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Впоследствии угрозу ударных беспилотников объявили на Харьковщине, а затем – на Полтавщине.

По состоянию на 20:31 БпЛА продолжают движение: с Харьковщины на Полтавщину, а из Сумщины – на Черниговщину, юго-западным курсом.

В 20:53 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Киевской области.

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По состоянию на 20:01 БпЛА продолжают движение: с Черниговщины в Киевскую область, на востоке Полтавской области - западным курсом.

В 21:07 в Черкасской области объявлена ​​угроза применения ударных БпЛА.

По состоянию на 21:20 БпЛА движется на Борисполь с северо-востока.

В 21.45 угрозу объявили на Днепропетровщине.

В 21:56 Воздушные силы сообщили о беспилотнике к востоку от Белой Церкви. Воздушная тревога была объявлена ​​в столице.

Также угрозу применения ударных БПЛА объявили в Кировоградской области.

В 22:10 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА из Киевщины на Житомирщину.

В 22:35 тревогу объявили в Винницкой области.

В 22:55 угрозу ударных БпЛА объявили в Ровенской, а впоследствии – в Хмельницкой области.

В 23:53 Воздушные силы предупредили о движении ударных БпЛА в направлении Волынской области из Ровенской области.

беспилотники
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