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Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 04:08
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после покушения на бывшего президента Дональда Трампа, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.

Источник: CNN со ссылкой на заявление Байдена

Прямая речь Байдена: "Моя команда проинформировала меня о том, что сегодня расследуют федеральные правоохранительные органы относительно возможного покушения на убийство бывшего президента Трампа.

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Подозреваемый находится под стражей, и я высоко оцениваю работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия, направленные на обеспечение безопасности бывшего президента и его окружения.

Я чувствую облегчение от того, что бывший президент не пострадал".

Детали: Байден также осудил политическое насилие и "любое насилие" и сказал, что поручил своей команде обеспечить Секретную службу всеми необходимыми ресурсами для защиты бывшего президента.

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Прямая речь Байдена: "Как я уже неоднократно говорил, в нашей стране нет места политическому насилию или любому насилию, и я поручил своей команде продолжать гарантировать, что Секретная служба имеет все ресурсы, возможности и защитные меры, необходимые для обеспечения дальнейшей безопасности бывшего президента".

Что предшествовало: После стрельбы на поле для гольфа возле Трампа спецслужбы, в частности ФБР, расследуют возможное покушение на Трампа.

Напомним: Трамп получил ранение уха во время покушения в Пенсильвании 13 июля.

СШАБайденТрамп
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