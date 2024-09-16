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Ирина Балачук, Мария ЕмецПонедельник, 16 сентября 2024, 09:30
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Скриншот из видео ЕП

В Польше считают, что не стоит бояться ядерных угроз Кремля

Западу не стоит серьезно относиться к российским угрозам ядерным оружием, рассматривая решение о снятии ограничений на применение Украиной западного оружия, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Источник: Сикорский в интервью "Европейской правде" в Киеве

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Детали: Он отметил, что с точки зрения международного права российские аэродромы, откуда взлетают носители ракет, которые наносят удары по Украине, могут считаться легитимной целью, даже если они в глубоком тылу.

Политик также добавил, что не понимает промедления со снятием ограничений для Украины на применение западного оружия, несмотря на военные преступления, которые совершает Россия.

Прямая речь Сикорского: "Я слышу от западных журналистов о "красных линиях" Путина и о путинских угрозах эскалацией. Но у нас тоже есть свои красные линии, а о них почему-то никогда не спрашивают. А во-вторых, я не думаю, что есть что-то такое, чего бы Путин еще не делал, но сделает в ответ на наши действия.

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Я бы очень удивился, если бы он оказался настолько сумасшедшим, чтобы начать войну с НАТО. Также его угрозы о ядерном оружии тоже остаются пустыми".

Детали: Он также высказал мнение, что мужчины-украинцы мобилизационного возраста не должны были бы получать социальные выплаты в странах ЕС.

Читайте также полный текст интервью: Радек Сикорский: "В Варшаве меня стрижет украинец. Разве он не должен защищать свою страну?"

ПольшаРосcияядерное оружие
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