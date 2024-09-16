В нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за «Шахеды»

Вечером понедельника российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 20:16 сообщили, что "Шахеды" на Сумщине направляются курсом на Харьковщину.

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В 21:47 появилась информация о "Шахедах" на Сумщине курсом на Черниговщину.

В 22:33 стало известно о группе "Шахедов" на Сумщине, которые продолжают движение в направлении Черниговщины и группу "Шахедов" на Полтавщине, продолжающих движение в направлении Киевщины.