В нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за «Шахеды»
Понедельник, 16 сентября 2024, 22:10
Вечером понедельника российские войска запустили ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 20:16 сообщили, что "Шахеды" на Сумщине направляются курсом на Харьковщину.
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В 21:47 появилась информация о "Шахедах" на Сумщине курсом на Черниговщину.
В 22:33 стало известно о группе "Шахедов" на Сумщине, которые продолжают движение в направлении Черниговщины и группу "Шахедов" на Полтавщине, продолжающих движение в направлении Киевщины.