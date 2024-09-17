Президент Байден и бывший президент Трамп поговорили по телефону в понедельник после вероятного покушения на Трампа на его поле для гольфа во Флориде.

Источник: The Hill со ссылкой на Трампа и Белый дом

Прямая речь Трампа: "У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите Секретной службы".

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Детали: Белый дом охарактеризовал звонок как "сердечный" и отметил, что Байден "выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности".

Ранее в понедельник Байден сказал, что Секретной службе "нужно больше помощи".

Прямая речь Байдена: "Я считаю, что Конгресс должен ответить на их потребности, если им действительно нужно больше сотрудников Секретной службы. Так что об этом мы будем говорить".

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