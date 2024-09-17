Вторник, 17 сентября 2024, 05:10
Президент Байден и бывший президент Трамп поговорили по телефону в понедельник после вероятного покушения на Трампа на его поле для гольфа во Флориде.
Источник: The Hill со ссылкой на Трампа и Белый дом
Прямая речь Трампа: "У нас был очень приятный разговор. Речь шла о защите Секретной службы".
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Детали: Белый дом охарактеризовал звонок как "сердечный" и отметил, что Байден "выразил облегчение от того, что Трамп в безопасности".
Ранее в понедельник Байден сказал, что Секретной службе "нужно больше помощи".
Прямая речь Байдена: "Я считаю, что Конгресс должен ответить на их потребности, если им действительно нужно больше сотрудников Секретной службы. Так что об этом мы будем говорить".
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что 15 сентября неподалеку гольф-клуба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа Trump West Palm Beach во Флориде произошла стрельба. СМИ писали что, что политик в это время был в клубе. По словам источников, стрельба была не по Трампу, стрелки целились друг в друга. Кандидат в президенты никоим образом не пострадал.
- В то же время спецслужбы, в частности ФБР, сообщили, что после этой стрельбы расследуют возможное покушение на Трампа.
- Президент США Джо Байден высоко оценил работу Секретной службы и правоохранительных органов после этого инцидента, заявив, что почувствовал "облегчение", услышав, что Трамп не пострадал.
- Издание CNN сообщило, что подозреваемого в предполагаемой попытке покушения на Трампа Райана Уэсли Рута задержали. Издание также отметило, что он выражал в соцсетях поддержку Украине после вторжения России.
- Трамп получил ранение уха во время покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании 13 июля.