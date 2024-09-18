Обвиняемый в попытке подкупить Найема нардеп Одарченко исчез – САП

Народный депутат Андрей Одарченко (ранее во фракции "Слуга народа"), обвиняемый в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, не явился в Высший антикоррупционный суд. Адвокаты говорят, что связи с ним нет. Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует объявление нардепа в розыск.

Источник: САП в соцсетях

Детали: По данным прокуратуры, о причинах неявки нардеп в суд и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

Реклама:

Несмотря на это, прокурор в суде инициировал вопрос о взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложение на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск.

Суд решил применить к нардепу привод на следующее судебное заседание, которое назначено на 19 сентября на 08:00.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: