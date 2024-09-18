Обвиняемый в попытке подкупить Найема нардеп Одарченко исчез – САП
Народный депутат Андрей Одарченко (ранее во фракции "Слуга народа"), обвиняемый в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, не явился в Высший антикоррупционный суд. Адвокаты говорят, что связи с ним нет. Специализированная антикоррупционная прокуратура инициирует объявление нардепа в розыск.
Источник: САП в соцсетях
Детали: По данным прокуратуры, о причинах неявки нардеп в суд и прокурору не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте пребывания их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.
Несмотря на это, прокурор в суде инициировал вопрос о взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложение на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск.
Суд решил применить к нардепу привод на следующее судебное заседание, которое назначено на 19 сентября на 08:00.
Что предшествовало:
- В ноябре 2023 года САП и НАБУ сообщили Одарченко, тогда еще нардепу от фракции "Слуги народа", о подозрении в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема. Депутат хотел, чтобы из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии выделили средства на ремонт зданий университета, в котором Одарченко занимал должность ректора (действие контракта которого приостановлено).
- Одарченко успел дать Найему, который сотрудничал с правоохранителями, часть взятки в размере 0,39 биткоина, что было эквивалентно 10 тыс. долларов.
- Позже Одарченко избрали меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в размере 15 млн грн, который тот оплатил.