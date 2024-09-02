DeepState: Украинские защитники закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области

В ночь на 1 сентября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские военные закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня – Погребки".

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Детали: В то же время, отмечают военные аналитики, враг оккупировал Долиновку в Донецкой области, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.