Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

DeepState: Украинские защитники закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 00:54
DeepState: Украинские защитники закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области
скриншот карты DeepState

В ночь на 1 сентября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские военные закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области РФ.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня – Погребки".

Реклама:

Детали: В то же время, отмечают военные аналитики, враг оккупировал Долиновку в Донецкой области, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.

Курская область войнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Курская область
Зеленский: Каждый день операции на Курщине обеспечивает пополнение обменного фонда
Россия передислоцировала несколько подразделений с Покровского направления на Курщину – ISW
Зеленский о Курщине: Продолжаем пополнять обменный фонд
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: