DeepState: Украинские защитники закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области
Понедельник, 2 сентября 2024, 00:54
В ночь на 1 сентября аналитики проекта DeepState сообщили, что украинские военные закончили зачистку линии Малая Локня – Погребки в Курской области РФ.
Источник: DeepState
Дословно: "Силы Обороны закончили зачистку по линии Малая Локня – Погребки".
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Детали: В то же время, отмечают военные аналитики, враг оккупировал Долиновку в Донецкой области, а также продвинулся возле Макеевки и в Торецке.