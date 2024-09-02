В Харькове и Полтаве прогремели взрывы, есть попадания
Понедельник, 2 сентября 2024, 01:10
Ночью 2 сентября в Харькове и Полтаве были слышны звуки взрывов. В Харькове зафиксировали два попадания.
Источник: Суспільне Харьков, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Суспільне Полтава
Детали: Суспільне сообщило о взрывах в городе около часа и после часа ночи.
Реклама:
Синегубов и Терехов предупредили о российских "Шахедах" над Харьковом.
Обновлено: Также после часа ночі Суспільне сообщило о звуках взрывов в Полтаве.
В 1:27 Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксированы несколько попаданий. По его словам, есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры.
ВИДЕО ДНЯ
Терехов уточнил, что в Харькове два "Шахеда" попали в частный жилой дом и вблизи образовательного учреждения.