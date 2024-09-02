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В Харькове и Полтаве прогремели взрывы, есть попадания

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 01:10
В Харькове и Полтаве прогремели взрывы, есть попадания
ВЗРЫВ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Ночью 2 сентября в Харькове и Полтаве были слышны звуки взрывов. В Харькове зафиксировали два попадания.

Источник: Суспільне Харьков, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, Суспільне Полтава

Детали: Суспільне сообщило о взрывах в городе около часа и после часа ночи.

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Синегубов и Терехов предупредили о российских "Шахедах" над Харьковом.

Обновлено: Также после часа ночі Суспільне сообщило о звуках взрывов в Полтаве.

В 1:27 Синегубов сообщил, что в Харькове зафиксированы несколько попаданий. По его словам, есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры.

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Терехов уточнил, что в Харькове два "Шахеда" попали в частный жилой дом и вблизи образовательного учреждения.

ХарьковвзрывШахед
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