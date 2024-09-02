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Украинские воины отминусовали еще 1 300 оккупантов за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 07:31
Украинские воины отминусовали еще 1 300 оккупантов за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 300 захватчиков, 26 ББМ и 9 танков.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 617 600 (+1 300) человек,
  • танков – 8 601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем – 17 646 (+10) ед,
  • РСЗО – 1 177 (+1) ед,
  • средств ПВО – 940 (+0) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 537 (+30) ед,
  • крылатых ракет – 2 557 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 925 (+44) ед,
  • специальной техники – 2 993 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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