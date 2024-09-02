Украинские воины отминусовали еще 1 300 оккупантов за сутки
Понедельник, 2 сентября 2024, 07:31
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 300 захватчиков, 26 ББМ и 9 танков.
Источник: Генштаб в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 02.09.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 617 600 (+1 300) человек,
- танков – 8 601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 16 786 (+26) ед,
- артиллерийских систем – 17 646 (+10) ед,
- РСЗО – 1 177 (+1) ед,
- средств ПВО – 940 (+0) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 537 (+30) ед,
- крылатых ракет – 2 557 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 925 (+44) ед,
- специальной техники – 2 993 (+2) ед.
Данные уточняются.