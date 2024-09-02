Партия немецкой «подруги Путина» напомнила о своем требовании по Украине для местных коалиций

Ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) хочет поднять вопрос внешней политики на переговорах о возможном участии в правительственных коалициях в Саксонии и Тюрингии, в частности, отказа от размещения американских ракет в Германии или дипломатии в войне в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Stern

Детали: Хотя такие вопросы решаются на федеральном уровне, правительства земель могут выразить свою позицию и, например, в инициативах в Бундесрат (верхняя палата немецкого парламента), заявила соруководитель партии Амира Мохамед Али в интервью ZDF "Morgenmagazin".

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Такие вопросы, как отказ от размещения американских ракет в Германии или дипломатия в войне в Украине, являются важными для ее партии, говорит Мохамед Али.

Она заявила, что BSW принципиально открыта к коалиции с Христианско-демократическим союзом. "Есть параллели, но есть и существенные различия", - сказала Мохамед Али относительно ХДС. Она исключила возможность коалиции с "Альтернативой для Германии".

Основательница BSW Сара Вагенкнехт поставила условием для альянсов на земельном уровне, что потенциальные партнеры по коалиции отвергнут идею размещения американских ракет средней дальности в Германии и дальнейших поставок вооружений в Украину. Что касается внешнеполитических требований, Мохамед Али сказала, что теперь дело за "потенциальными партнерами по коалиции" – прежде всего ХДС – "могут ли они себе это представить".

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"Сигналы" были услышаны, в частности, от премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера (ХДС), „что он также имеет такую позицию", сказала Мохаммед Али.

В обеих землях новосозданная BSW достигла двузначных результатов на выборах.

Предыстория:

В своей первой реакции на земельные выборы канцлер Германии Олаф Шольц призвал к формированию "стабильных правительств без правых экстремистов".

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, АдГ вторая с 30,6%.

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