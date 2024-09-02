Повестка как месть журналисту "Слідства.інфо": Расследование продолжается, подозрения не вручены

Досудебное расследование в уголовном производстве по инциденту с участием работников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство.інфо" после расследования о состоянии семьи экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, продолжается, подозрения фигурантам дела пока не вручены.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"

Дословно из ответа на запрос: "В настоящее время досудебное расследование продолжается, процессуальное решение в порядке статьи 278 УПК Украины (вручение письменного уведомления о подозрении – УП) не принималось".

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Детали: Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

Предыстория: