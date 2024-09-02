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Повестка как месть журналисту "Слідства.інфо": Расследование продолжается, подозрения не вручены

Ангелина Страшкулич, Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 10:39
Повестка как месть журналисту Слідства.інфо: Расследование продолжается, подозрения не вручены
Скриншот из видео slidstvo.info

Досудебное расследование в уголовном производстве по инциденту с участием работников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство.інфо" после расследования о состоянии семьи экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, продолжается, подозрения фигурантам дела пока не вручены.

Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"

Дословно из ответа на запрос: "В настоящее время досудебное расследование продолжается, процессуальное решение в порядке статьи 278 УПК Украины (вручение письменного уведомления о подозрении – УП) не принималось".

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Детали: Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.

 
Источник: "Украинская правда"

Предыстория:

  • Весной 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.інфо" нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру, приобретенную в декабре 2023-го за более чем 20 миллионов гривен. Хотя в декларации чиновника указано, что за жилье заплатили 12,8 миллиона гривен.
  • Через несколько дней после публикации расследования редакция "Слідство.Інфо" обнародовала материал о том, что 1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. С представителями ТЦК был Алексей Биленко, который работает в департаменте кибербезопасности СБУ и приближен к Витюку.
  • В Офисе генпрокурора 8 апреля сообщили, что начали уголовное производство по факту воздействия должностного лица с использованием своего служебного положения на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

ТЦКСМИОфис генпрокурора
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