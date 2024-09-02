Повестка как месть журналисту "Слідства.інфо": Расследование продолжается, подозрения не вручены
Досудебное расследование в уголовном производстве по инциденту с участием работников ТЦК, которые пытались вручить повестку журналисту "Слідство.інфо" после расследования о состоянии семьи экс-главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, продолжается, подозрения фигурантам дела пока не вручены.
Источник: ответ Офиса генерального прокурора на запрос "Украинской правды", обнародованный в статье "Война все спишет? Как правоохранители (не)наказывают работников ТЦК за превышение полномочий"
Дословно из ответа на запрос: "В настоящее время досудебное расследование продолжается, процессуальное решение в порядке статьи 278 УПК Украины (вручение письменного уведомления о подозрении – УП) не принималось".
Детали: Досудебное расследование осуществляется Главным следственным управлением Государственного бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса генерального прокурора.
Предыстория:
- Весной 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.інфо" нашли у жены главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка квартиру, приобретенную в декабре 2023-го за более чем 20 миллионов гривен. Хотя в декларации чиновника указано, что за жилье заплатили 12,8 миллиона гривен.
- Через несколько дней после публикации расследования редакция "Слідство.Інфо" обнародовала материал о том, что 1 апреля в Оболонском районе Киева к журналисту Евгению Шульгату подошли сотрудники ТЦК и пытались вручить повестку. С представителями ТЦК был Алексей Биленко, который работает в департаменте кибербезопасности СБУ и приближен к Витюку.
- В Офисе генпрокурора 8 апреля сообщили, что начали уголовное производство по факту воздействия должностного лица с использованием своего служебного положения на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.