Глава МИД Польши назвал обязанностью сбивать российские ракеты еще над Украиной
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.
Источник: Сикорский в интервью газете Financial Times, сообщает "Европейская правда"
Детали: Сикорский объяснил, что Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну между Россией и Украиной.
Прямая речь: "Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным".
Предыстория:
- Жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.
- Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.
- Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.
- Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.