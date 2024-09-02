Глава МИД Польши назвал обязанностью сбивать российские ракеты еще над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.

Источник: Сикорский в интервью газете Financial Times, сообщает "Европейская правда"

Детали: Сикорский объяснил, что Польша обязана обеспечить безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехват ракет над территорией Украины может втянуть НАТО в войну между Россией и Украиной.

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Прямая речь: "Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства – это наша собственная конституционная обязанность. Лично я считаю, что когда вражеские ракеты направляются к нашему воздушному пространству, это будет законной самообороной (сбить их), потому что как только они пересекут наше воздушное пространство, риск того, что кто-то будет ранен обломками, является значительным".

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