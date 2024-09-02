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Гражданка Польши подала первый частный запрос к Зеленскому относительно эксгумации жертв Волыни

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 2 сентября 2024, 12:51
Гражданка Польши подала первый частный запрос к Зеленскому относительно эксгумации жертв Волыни
Фото: "Радио Свобода"

Руководительница Общества польско-украинского примирения Каролина Романовская стала одной из первых в Польше, кто подал частный запрос к президенту Владимиру Зеленскому относительно эксгумации жертв Волынской трагедии. Она считает, что решение волынского вопроса - это единственный способ отобрать у России "пропагандистское топливо".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Onet

Детали: Как рассказали журналисты, Романовская обратилась с просьбой о достойном захоронении 18 человек, включая членов ее семьи, убитых в селе Углы на территории нынешней Ровенской области, к президенту Владимиру Зеленскому, а также в Украинский институт национальной памяти.

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Она считает, что решение волынского вопроса – это единственный способ отобрать у России "пропагандистское топливо".

Романовская отметила, что в ее семье никогда не было ненависти к украинскому народу и с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году она сразу бросилась помогать украинцам.

"Как только в 2022 году началась война, мы сразу же бросились помогать и по сей день стоим на стороне Украины. Мы знаем, что УПА в 1940-х годах составляла лишь небольшой процент от всего украинского населения", – добавила она.

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Предыстория:

  • Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни.
  • В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".
  • После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.
  • Однако их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

Подробнее читайте в статье Казус Кулебы: что стало причиной громкого скандала в Польше и какие выводы стоит сделать Киеву

ПольшаУкраинаВолыньистория
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