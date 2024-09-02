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На вооружение ВСУ поступит отечественный бронетранспортер "Хорунжий" – Минобороны

Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 13:01
На вооружение ВСУ поступит отечественный бронетранспортер Хорунжий – Минобороны
Бронетранспортер "Хорунжий". Фото Минобороны

Минобороны сообщило, что кодифицировало и допустило к поставке в ВСУ отечественный бронетранспортер "Хорунжий", который является результатом глубокой модернизации советского БТР-60.

Источник: сайт Минобороны

Дословно министерство: "Корпус украинского бронетранспортера изготовлен из высококачественной финской стали, что улучшило баллистическую защиту машины без увеличения ее массы. Также корпус защищен по периметру от пуль калибра 7.62 мм со стальным сердечником, лобовая броня выдерживает выстрелы крупнокалиберного пулемета с расстояния 10 метров".

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Детали: Отмечается, что конструкция днища корпуса и специальных противоминных сидений уберегает десант от последствий подрыва на взрывных устройствах, эквивалентных 6 кг тротила.

Минобороны указывает, что "Хорунжий" значительно мощнее БТР-60, поскольку в передней части корпуса нового украинского бронетранспортера установили дизельный двигатель мощностью 330 лошадиных сил.

Машина способна разгоняться до более 80 км/ч, а емкость топливных баков обеспечивает запас хода более чем в полтысячи километров.

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"Кардинально другая компоновка кузова улучшила эргономику и удобство для десантирования, которое осуществляется через кормовую часть бронемашины.

 
Бронетранспортер "Хорунжий"
Фото минобороны 

В новом БТР установлена современная электроника, камеры видеообзора, система кондиционирования и автономный генератор, позволяющий бронемашине функционировать при выключенном двигателе", – говорится в сообщении.

"Хорунжий" оснащен боевым модулем с пулеметом калибра 14.5 мм, или пушкой калибром 30х113 мм.

Отмечается, что этот БТР могут изготавливать в 6 вариациях: линейный бронетранспортер, транспортировщик личного состава, санитарно-эвакуационная, ремонтно-эвакуационная, командно-штабная и самоходная минометная машины.

Минобороныармия
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