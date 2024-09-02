Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Правоохранители взялись за начальника миграционной службы, который напал на журналистов

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 13:12
Правоохранители взялись за начальника миграционной службы, который напал на журналистов
Сергей Саев. фото с сайта 360ua

Начальнику управления Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении из-за препятствования деятельности журналистов: в июле 2024 года он повредил видеокамеру и не ответил на вопросы корреспондентов.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении начальнику управления ГМС в одной из областей по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов".

Реклама:

Детали: По словам источника УП, речь идет о Сергее Саеве.

По данным следствия, в июле 2024 года журналисты одного из информационных агентств, выполняя свои профессиональные обязанности, прибыли в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области с целью получения комментария чиновника относительно крупного состояния членов его семьи. Они представились и, держа в руках микрофон с надписью названия агентства и видеокамеру, начали осуществлять видеосъемку.

Подозреваемый не ответил на вопросы журналистов и умышленно ударил рукой по видеокамере, которая находилась в руках оператора, повредив ее.

ВИДЕО ДНЯ

30 августа начальнику областного управления ГМС сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 171 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

таможняИвано-Франковская областьскандалСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
таможня
ЕС возвращает пошлины на мед из Украины
Украинцы считают наиболее коррумпированными таможню, ВР и правительство – опрос
В ночь на 31 июля возможны задержки при пересечении границы
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: