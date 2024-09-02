Правоохранители взялись за начальника миграционной службы, который напал на журналистов

Начальнику управления Государственной миграционной службы в Ивано-Франковской области сообщили о подозрении из-за препятствования деятельности журналистов: в июле 2024 года он повредил видеокамеру и не ответил на вопросы корреспондентов.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Государственное бюро расследований под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщило о подозрении начальнику управления ГМС в одной из областей по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов".

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Детали: По словам источника УП, речь идет о Сергее Саеве.

По данным следствия, в июле 2024 года журналисты одного из информационных агентств, выполняя свои профессиональные обязанности, прибыли в гостинично-развлекательный комплекс в Ивано-Франковской области с целью получения комментария чиновника относительно крупного состояния членов его семьи. Они представились и, держа в руках микрофон с надписью названия агентства и видеокамеру, начали осуществлять видеосъемку.

Подозреваемый не ответил на вопросы журналистов и умышленно ударил рукой по видеокамере, которая находилась в руках оператора, повредив ее.

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30 августа начальнику областного управления ГМС сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 171 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.