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Станислав ПогориловПонедельник, 2 сентября 2024, 13:45
Фото: СБУ

В Херсонской области полицейские совместно со Службой безопасности задержали группу из трех человек, которые сожгли по меньшей мере 5-ть автомобилей военных ВСУ в трех областях.

Источник: ОГП, СБУ, Нацполиция

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении трем лицам, причастным к серии поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ и представителей других Сил обороны Украины в нескольких регионах Украины".

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Детали: Сообщается, что по данным следствия, уроженец Геническа контактировал с неустановленным в настоящее время лицом и организовывал выполнение его "заказов", направленных на уничтожение автомобилей украинских защитников.

В СБУ и Нацполиции заявляют, что организатор преступлений и его приспешники поджигали авто по указаниям российских спецслужб.

К противоправной деятельности организатор преступной группировки привлек сожительницу, а также двух своих знакомых. За каждое выполненное "задание" фигуранты получали деньги.

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К преступлениям готовились тщательно и совершали их ночью. Сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем совершали поджоги и фиксировали их на минивидеокамеру.

Правоохранителями задокументированы факты поджога злоумышленниками по меньшей мере пяти автомобилей в Херсоне, Николаеве и Одессе.

Во время обысков у фигурантов изъяты средства поджога, мобильные телефоны, сим-карты, флеш-накопители, видеорегистраторы, а также оружие и боеприпасы.

 

Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Им инкриминируется препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группы лиц

Разоблачение проводилось прокурорами совместно с сотрудниками СБУ в Херсонской, Николаевской и Одесской областях и ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Вооруженные силыкриминалХерсонская область
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