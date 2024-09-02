СМИ: в торговом центре Лондона заметили человека, похожего на нардепа-беглеца Дмитрука
Понедельник, 2 сентября 2024, 14:07
Hromadske обнародовало видео, на котором сняли в торговом центре Лондона человека, похожего на народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу.
Источник: hromadske со ссылкой на видео неназванного читателя
Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо
Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEzРеклама:— hromadske (@HromadskeUA) September 2, 2024
Детали: На предоставленном видео человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники. Как отмечается, сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию.
- Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
- Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
- В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник 26 августа соберет совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.
- Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.