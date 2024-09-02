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СМИ: в торговом центре Лондона заметили человека, похожего на нардепа-беглеца Дмитрука

Станислав ПогориловПонедельник, 2 сентября 2024, 14:07
СМИ: в торговом центре Лондона заметили человека, похожего на нардепа-беглеца Дмитрука
Артем Дмитрук, фото 048.ua

Hromadske обнародовало видео, на котором сняли в торговом центре Лондона человека, похожего на народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу.

Источник: hromadske со ссылкой на видео неназванного читателя

Детали: На предоставленном видео человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники. Как отмечается, сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Как сообщили УП источники в правоохранительных органах, внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, который в Украине защищал церковь Московского патриархата, 24 августа незаконно выехал за границу в Молдову, откуда отправился дальше - в Италию
  • Генеральный прокурор Андрей Костин 25 августа сообщил о подозрении этому действующему народному депутату Украины в участии в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.
  • Правоохранители также открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
  • В Одессе работает следственно-оперативная группа Государственного бюро расследований, которая проводит следственные действия в уголовном производстве относительно незаконного выезда за границу Дмитрука. 
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в понедельник 26 августа соберет совещание руководителей правоохранительных органов и еще ряда структур относительно предателей и их бегства из Украины.
  • Правоохранители сообщили о подозрении трем лицам, которые незаконно переправили подозреваемого в нападениях на граждан народного депутата Артема Дмитрука через государственную границу в Приднестровье.

границаскандал
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