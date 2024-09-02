СМИ: в торговом центре Лондона заметили человека, похожего на нардепа-беглеца Дмитрука

Hromadske обнародовало видео, на котором сняли в торговом центре Лондона человека, похожего на народного депутата Украины Артема Дмитрука, который незаконно пересек границу.

Источник: hromadske со ссылкой на видео неназванного читателя

Читач hromadske повідомив, що побачив народного депутата Артема Дмитрука у Лондоні після втечі останнього за кордон. Ми звернулися по коментар до депутата, на відповідь очікуємо



Відео: надані hromadske pic.twitter.com/gnnio5wNEz Реклама: September 2, 2024

Детали: На предоставленном видео человек, похожий на Дмитрука, общается с продавцом магазина техники. Как отмечается, сняли его в торговом центре Westfield London, что на западе Лондона, 1 сентября 2024 года.

Предыстория: