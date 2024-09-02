Во вторник ряд областей накроют кратковременные дожди, но тепло не отступит

Небольшой кратковременный дождь, гроза ожидаются во вторник, 3 сентября, в юго-восточной части Украины, в Харьковской, днем в Кировоградской и Одесской областях, на остальной территории без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: По прогнозу синоптиков, ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 26-31, в восточных областях 23-28; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киеве 3 сентября ожидается погода без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

Отмечается, что по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве 3 сентября самая высокая температура днем была 32,4° в 1890 г., самая низкая ночью 5,7° в 1898 г.

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В среду, 4 сентября, кратковременные дожди и грозы также ожидаются в Крыму, южных и центральных областях, на остальной территории страны без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.