"Любовь на бумаге": на Харьковщине разоблачили схему побега уклонистов за границу
Женщина с инвалидностью организовала схему заключения фиктивного брака с мужчинами для избежания ими мобилизации с выездом за границу.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: Правоохранители объявили о подозрении 29-летней женщине в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранением препятствий, совершенных из корыстных побуждений.
Фигурантка уголовного производства – жительница села Андрушевка Винницкой области, которая имеет вторую группу инвалидности. По данным следствия, женщина размещала объявления в группе в социальной сети "Facebook" с целью заключения фиктивного брака с мужчинами для избежания ими мобилизации с последующим выездом за границу.
Подозреваемая самостоятельно приезжала из Винницкой области к "клиентам" для оформления "брака" по месту их проживания.
За такую "услугу" фигурантка объявляла уклонистам сумму в размере 5000 долларов США.
Правоохранители разоблачили женщину в Харькове после заключения фиктивного брака с очередным "клиентом".
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.