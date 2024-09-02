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"Любовь на бумаге": на Харьковщине разоблачили схему побега уклонистов за границу

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 14:42
Любовь на бумаге: на Харьковщине разоблачили схему побега уклонистов за границу
фото прокуратуры

Женщина с инвалидностью организовала схему заключения фиктивного брака с мужчинами для избежания ими мобилизации с выездом за границу.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Правоохранители объявили о подозрении 29-летней женщине в организации и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранением препятствий, совершенных из корыстных побуждений.

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Фигурантка уголовного производства – жительница села Андрушевка Винницкой области, которая имеет вторую группу инвалидности. По данным следствия, женщина размещала объявления в группе в социальной сети "Facebook" с целью заключения фиктивного брака с мужчинами для избежания ими мобилизации с последующим выездом за границу.

Подозреваемая самостоятельно приезжала из Винницкой области к "клиентам" для оформления "брака" по месту их проживания.

За такую "услугу" фигурантка объявляла уклонистам сумму в размере 5000 долларов США.

ВИДЕО ДНЯ

Правоохранители разоблачили женщину в Харькове после заключения фиктивного брака с очередным "клиентом".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

уклонистымошенничествоХарьковская областьпрокуратура
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