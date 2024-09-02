Рада вскоре рассмотрит законопроект об утверждении Сил беспилотных систем – Костенко
Понедельник, 2 сентября 2024, 16:02
Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект, который утверждает существование Сил беспилотных систем: парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал этот документ.
Источник: секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Все рода войск, которые существуют в ВСУ, закреплены на законодательном уровне. Силы беспилотных систем созданы, но парламент еще не принял соответствующий закон, поэтому развивать их очень сложно. Сегодня (2 сентября - ред.) комитет поддержал проект закона об их официальном создании. На днях Верховная Рада проголосует за этот документ".
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Предыстория:
- 7 мая 2024 года Кабинет министров поддержал проект указа президента Владимира Зеленского, наработанный Минобороны совместно с Генштабом, о создании отдельного рода войск в ВСУ - Сил беспилотных систем.
- 10 июня Генштаб ВСУ сообщил, что заместитель главнокомандующего ВСУ Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем ВСУ.
- Кабинет министров 20 августа одобрил законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем. А также выделил 24 миллиарда гривен на закупку беспилотников для Сил безопасности и обороны.