Рада вскоре рассмотрит законопроект об утверждении Сил беспилотных систем – Костенко

Верховная Рада вскоре рассмотрит законопроект, который утверждает существование Сил беспилотных систем: парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал этот документ.

Источник: секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Все рода войск, которые существуют в ВСУ, закреплены на законодательном уровне. Силы беспилотных систем созданы, но парламент еще не принял соответствующий закон, поэтому развивать их очень сложно. Сегодня (2 сентября - ред.) комитет поддержал проект закона об их официальном создании. На днях Верховная Рада проголосует за этот документ".

Реклама:

Предыстория: