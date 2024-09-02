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15 человек пострадали от российского удара КАБами по Харькову и Русской Лозовой

Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 17:30
15 человек пострадали от российского удара КАБами по Харькову и Русской Лозовой
ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ

2 сентября российские оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Русскую Лозовую Харьковской области и ударили по Харькову авиабомбами ФАБ-500, в результате атаки пострадали 15 человек.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов, глава Дергачевской МВА Вячеслав ЗадоренкоХарьковская областная прокуратура

Прямая речь Синегубова: "Оккупанты ударили КАБом по Русской Лозовой. Повреждено частное домовладение. По предварительным данным, есть один пострадавший. Информация обновляется".

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Детали: Синегубов добавил, что оккупанты также попали в Киевский район Харькова. 

"На эту минуту - без пострадавших. Поврежден автомобиль. Осмотр продолжается", – добавил глава ОВА.

Впоследствии мэр города Игорь Терехов написал, что в результате обстрела Киевского района пострадали четверо женщин. Также Синегубов сообщил о возгорании гаражей в районе удара.

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ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ

По словам главы Дергачевской МВА, в результате удара по Русской Лозовой 68-летний мужчина получил осколочные ранения. Сейчас его состояние стабильное, медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Также повреждено по меньшей мере одно частное домовладение

Обновлено: В 15.58 мэр Харькова написал, что обстрел пришелся по району плотной жилой застройки.

 
ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ

Прямая речь Терехова: "На месте одного из прилетов горят гаражи, в окрестных домах выбиты стекла, повреждена теплотрасса. На месте работают все соответствующие службы. Места попаданий вражеских КАБов обследуются".

Детали: Через несколько минут Терехов написал, что уже известно о 5 пострадавших в результате обстрела Киевского района. Также россияне повредили объект спортивной инфраструктуры.

 
ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ

В 16.23 глава ОВА добавил, что в Харькове два российских КАБа попали в гаражный кооператив, который расположен возле жилых домов в Киевском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

"Еще попадание зафиксировано на территории одного из вузов. 5 пострадавших. Осмотр продолжается", – написал Синегубов.

 
ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ
 
ФОТО: ГЛАВА ХАРЬКОВСКОЙ ОВА ОЛЕГ СИНЕГУБОВ

Впоследствии руководитель Харьковской областной администрации сообщил уже о 7 раненых в Харькове: "Женщина 60 лет и мужчина 40 лет - в тяжелом состоянии. Еще 5 женщин - в среднем состоянии".

Обновлено в 17.16: Синегубов написал, что количество раненых из-за российской атаки на Харьков возросло до 11.

Позже глава ОВА заявил уже о 13 пострадавших в городе.

Обновлено: В 20.01 Харьковская областная прокуратура сообщила, что Россия ударила по Харькову авиабомбами ФАБ-500 с модулем УМПК. В результате атаки на город пострадали 14 человек. Также захватчики повредили гаражный кооператив, автомобили, корпуса учреждения высшего образования, бассейновой комплекс, административное здание спортивного клуба. Произошли пожары по разным адресам.

Напомним:

Харьковская областьХарьков
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