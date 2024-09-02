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Обстрел россиян повредил офис церковной помощи Норвегии

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПонедельник, 2 сентября 2024, 16:13

Министерство иностранных дел Норвегии осудило российский массированный удар по территории Украины в ночь на 2 сентября и заявило, что во время атаки Россия повредила офис Норвежской церковной помощи.

Источник: МИД Норвегии в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В МИД Норвегии отметили – "гражданские лица не являются законными целями". В ведомстве рассказали, что во время атаки был поврежден офис Норвежской церковной помощи

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"Невинные украинские школьники и другие гражданские лица страдают от жестоких волн нападений России на Киев и остальную территорию страны, происходящих в последнее время", – написали в МИД страны.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории.

2 сентября Россия атаковала Украину 58 воздушными целями: 35 ракетами различных типов и 23 беспилотниками. Силам обороны удалось сбить девять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, 13 крылатых ракет Х-101 и 20 "шахедов", сообщали Воздушные силы.

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Президент Владимир Зеленский сообщал, что во время утреннего обстрела Киева со стороны российских войск существенные повреждения получил исламский культурный центр в одной из столичных мечетей.

Заметим, польская авиация и самолеты союзников были подняты в воздух сегодня рано утром для обеспечения безопасности польского воздушного пространства после того, как Россия начала массированные удары по Украине.

обстрелНорвегияУкраина
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