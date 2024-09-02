НАТО отреагировало на призыв главы МИД Польши сбивать ракеты РФ над Украиной

Представитель НАТО, комментируя призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявил, что члены Альянса имеют право защищать свое воздушное пространство, однако такие действия могут повлиять на весь Альянс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press

Детали: Представитель НАТО заявил, что Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

Реклама:

Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", – добавил спикер.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ