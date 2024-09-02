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НАТО отреагировало на призыв главы МИД Польши сбивать ракеты РФ над Украиной

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 16:54
НАТО отреагировало на призыв главы МИД Польши сбивать ракеты РФ над Украиной
Иллюстративное фото: Getty Images

Представитель НАТО, комментируя призыв министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявил, что члены Альянса имеют право защищать свое воздушное пространство, однако такие действия могут повлиять на весь Альянс.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Europa Press

Детали: Представитель НАТО заявил, что Альянс "несет ответственность за то, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию войны России" и "не является стороной конфликта и не станет стороной конфликта" в Украине.

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Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".

"Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации", – добавил спикер.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.
  • Украина ранее обращала внимание, что западные государства могут помогать ей отражать массированные ракетные обстрелы России, направленные против критической и энергетической инфраструктуры, чтобы позволить поражать носители ракет в глубине российской территории западным оружием.
  • Как сообщалось ранее, жители Польши считают, что ее военные должны сбивать объекты, пролетающие над польской территорией во время атак России на Украину, даже если они не уверены, что это за объекты.

НАТОПольшаракетный ударРосcия
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