ВАКС снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги
Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Мукачево Андрея Балоги.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на адвоката Балоги Евгения Старцева, пресс-служба ВАКС в комментарии "Украинской правде", источник УП
Детали: По его словам, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.
Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 23 октября действие остальных обязанностей, возложенных на мэра Мукачево.
В пресс-службе ВАКС "Украинской правде" подтвердили, что следственный судья рассмотрел ходатайство о продлении срока действия обязанностей и внес соответствующие изменения. То есть, отныне мэр Мукачево не носит электронное средство контроля и может передвигаться в пределах объединенной территории общины города Мукачево до границ Закарпатья.
Защита аргументировала свою просьбу тем, что Балога не отстранен от должности и должен выполнять свои служебные обязанности.
По данным источника УП, браслет слежения просили снять в связи с отключениями электроэнергии.
Предыстория:
- 25 июня 2024 года сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
- 26 июня ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачевого – содержание под стражей с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
- Залог за Балогу был внесен 27 июня и он вышел из СИЗО.