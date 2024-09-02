ВАКС снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Мукачево Андрея Балоги.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на адвоката Балоги Евгения Старцева, пресс-служба ВАКС в комментарии "Украинской правде", источник УП

Детали: По его словам, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.

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Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 23 октября действие остальных обязанностей, возложенных на мэра Мукачево.

В пресс-службе ВАКС "Украинской правде" подтвердили, что следственный судья рассмотрел ходатайство о продлении срока действия обязанностей и внес соответствующие изменения. То есть, отныне мэр Мукачево не носит электронное средство контроля и может передвигаться в пределах объединенной территории общины города Мукачево до границ Закарпатья.

Защита аргументировала свою просьбу тем, что Балога не отстранен от должности и должен выполнять свои служебные обязанности.

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По данным источника УП, браслет слежения просили снять в связи с отключениями электроэнергии.

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