Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

ВАКС снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 17:23
ВАКС снял электронный браслет с мэра Мукачево Балоги
Андрей Балога. фото из Facebook чиновника

Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с подозреваемого в злоупотреблении служебным положением мэра Мукачево Андрея Балоги.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на адвоката Балоги Евгения Старцева, пресс-служба ВАКС в комментарии "Украинской правде", источник УП

Детали: По его словам, соответствующее решение следственный судья ВАКС принял 23 августа. Также суд разрешил выезд Балоги из города Мукачево в пределах Закарпатья.

Реклама:

Высший антикоррупционный суд снял электронный браслет, но продлил до 23 октября действие остальных обязанностей, возложенных на мэра Мукачево.

В пресс-службе ВАКС "Украинской правде" подтвердили, что следственный судья рассмотрел ходатайство о продлении срока действия обязанностей и внес соответствующие изменения. То есть, отныне мэр Мукачево не носит электронное средство контроля и может передвигаться в пределах объединенной территории общины города Мукачево до границ Закарпатья.

Защита аргументировала свою просьбу тем, что Балога не отстранен от должности и должен выполнять свои служебные обязанности.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источника УП, браслет слежения просили снять в связи с отключениями электроэнергии.

Предыстория:

  • 25 июня 2024 года сотрудники СБУ совместно с НАБУ и САП задержали мэра города Мукачево Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города площадью более 3 га.
  • 26 июня ВАКС избрал меру пресечения городскому голове Мукачевого – содержание под стражей с альтернативой залога в 30 миллионов гривен.
  • Залог за Балогу был внесен 27 июня и он вышел из СИЗО.

ЗакарпатьеМукачевокоррупцияАнтикоррупционный суд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Закарпатье
На Закарпатье трое мужчин, пытаясь убежать в Румынию, напали на военнослужащего
Подозреваемый в оправдании войны депутат от "ОПЗЖ" пытался сбежать из Украины
Курсанты-пограничники остановили школьника, который вел к Тисе четырех "пловцов"
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: