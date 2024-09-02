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Генштаб: На фронте враг атаковал уже 105 раз, больше всего на Покровском направлении

Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 17:25
Генштаб: На фронте враг атаковал уже 105 раз, больше всего на Покровском направлении
Иллюстративное фото: Getty Images

С начала суток 2 сентября российские оккупанты совершили 105 атак на фронте – больше всего на Покровском направлении (29 боестолкновений).

Источник: отчет Генштаба ВСУ на 16.00

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи украинских подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.

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На Купянском направлении с начала суток происходило 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки оккупантов.

На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять – продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян вблизи Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещеевки. Одна атака до сих пор продолжается. Ситуация под контролем украинских защитников.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций неподалеку Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боестолкновения завершены, шесть - продолжаются. К тому же, авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа вблизи Дачного.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск РФ и отбили 18 атак, сейчас идут 11 боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбито, две - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник 15 раз штурмовал позиции украинских воинов, в частности, возле Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершены, восемь - до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики били НАРами по Константиновке и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, осуществил удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.

ГенштабДонецкая область
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