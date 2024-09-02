Путин прибыл в Монголию: страну просили арестовать его
Понедельник, 2 сентября 2024, 17:38
Российский правитель Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Сообщается, что глава Кремля "примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе".
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Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.
Дословно: "Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
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Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Предыстория:
- Министерство иностранных дел Украины призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать лидера РФ Владимира Путина, во время его визита в страну.
- Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не переживают по поводу поездки Путина в Монголию, которая признает юрисдикцию Международного уголовного суда.
- В Международном уголовном суде подчеркнули, что Монголия как государство - участник Римского статута МУС обязана арестовать Владимира Путина, на которого выдали ордер на арест за участие в похищении украинских детей.
- Евросоюз также напомнил Монголии, что она обязана арестовать Путина из-за ордера МУС.