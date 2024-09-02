Российский правитель Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что глава Кремля "примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских Вооруженных сил на Халхин-Голе".

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Кроме того, стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах.

Дословно: "Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, а также обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.

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Как отмечали в пресс-службе Кремля, по итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

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