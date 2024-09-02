Армия РФ дважды атаковала Купянск: погибли две женщины

2 сентября российские военные дважды атаковали город Купянск Харьковской области, в результате чего погибли две женщины 65 и 78 лет.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура

Дословно прокуратура: "По данным следствия, утром 2 сентября войска РФ обстреляли г. Купянск: погибла 65-летняя женщина. Уже в 16:00 враг снова ударил по городу".

Реклама:

фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: В результате повторного удара по городу погибла 78-летняя женщина. Также захватчики повредили дом.

Что предшествовало: