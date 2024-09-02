Армия РФ дважды атаковала Купянск: погибли две женщины
Понедельник, 2 сентября 2024, 17:47
2 сентября российские военные дважды атаковали город Купянск Харьковской области, в результате чего погибли две женщины 65 и 78 лет.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Харьковская областная прокуратура
Дословно прокуратура: "По данным следствия, утром 2 сентября войска РФ обстреляли г. Купянск: погибла 65-летняя женщина. Уже в 16:00 враг снова ударил по городу".
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Детали: В результате повторного удара по городу погибла 78-летняя женщина. Также захватчики повредили дом.
Что предшествовало:
- Ранее оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на Русскую Лозовую Харьковской области и атаковали Киевский район Харькова, в результате чего пострадали 12 человек.