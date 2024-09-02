В МИД Польши назвали заявление Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личным мнением

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В Министерстве иностранных дел Польши объяснили слова главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, назвав их личным мнением министра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

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Прямая речь Вронского: "Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства".

Детали: По словам пресс-секретаря польского МИД, позиция Сикорского заключается в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

Однако он предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

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"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – подытожил он.

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