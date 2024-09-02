Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

В МИД Польши назвали заявление Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личным мнением

Мария Емец, Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 18:24
В МИД Польши назвали заявление Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личным мнением
Павел Вронский. Иллюстративное фото: Getty Images

Исправлено 17:50. Изменен заголовок и уточнен первый абзац новости

В Министерстве иностранных дел Польши объяснили слова главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, назвав их личным мнением министра.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Реклама:

Прямая речь Вронского: "Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства".

Детали: По словам пресс-секретаря польского МИД, позиция Сикорского заключается в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.

Однако он предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".

ВИДЕО ДНЯ

"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – подытожил он.

Напомним:

ПольшаНАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Польша
НАТО отреагировало на призыв главы МИД Польши сбивать ракеты РФ над Украиной
Гражданка Польши подала первый частный запрос к Зеленскому относительно эксгумации жертв Волыни
Глава МИД Польши назвал обязанностью сбивать российские ракеты еще над Украиной
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: