В МИД Польши назвали заявление Сикорского о сбитии ракет над Украиной его личным мнением
Исправлено 17:50. Изменен заголовок и уточнен первый абзац новости
В Министерстве иностранных дел Польши объяснили слова главы ведомства Радослава Сикорского о необходимости сбивать ракеты над территорией Украины, назвав их личным мнением министра.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Прямая речь Вронского: "Это личное мнение министра Сикорского, а не позиция польского правительства".
Детали: По словам пресс-секретаря польского МИД, позиция Сикорского заключается в том, что для защиты жителей Польши и предотвращения несчастья нужно использовать любые возможности, и защита воздушного пространства является обязанностью государства.
Однако он предостерег, что возможность сбивания российских ракет и дронов на значительной высоте в воздушном пространстве Украины должна быть "элементом оценки польскими военными, и это касается каждого конкретного случая".
"Если есть такая возможность и Украина на это соглашается, то мы должны ею воспользоваться. Но это личное мнение министра", – подытожил он.
Напомним:
- Сикорский в интервью Financial Times сказал, что Польша должна была бы сбивать еще над территорией Украины российские ракеты, которые могут залететь в воздушное пространство Польши, в том числе и потому, что в случае сбивания над польской территорией возрастают риски для польских граждан.
- Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства"воздушным объектом", вероятно "Шахедом". Обломки этого аппарата до сих пор не обнаружили.