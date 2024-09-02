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Россияне били по Никополю: пострадали четверо женщин

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 19:27
Россияне били по Никополю: пострадали четверо женщин
Фото из телеграм-канала Лысака

Российские войска 2 сентября из артиллерии и дронов-камикадзе обстреляли Никополь на Днепропетровщине, ранены четверо женщин.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Днем из-за российского артобстрела в Никополе пострадали две женщины. Состояние 84-летней врачи оценивают как тяжелое. За медицинской помощью обратилась и 59-летняя жительница.

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Вечером стало известно, что количество пострадавших возросло до четырех - пострадали еще две женщины 38 и 43 лет.

В городе повреждена инфраструктура. В результате обстрелов возникло несколько возгораний. Повреждены 2 частных и 5 садовых домов. Задета хозяйственная постройка и линия электропередач.

Атаковали россияне также Покровскую и Марганецкую громады. Там без жертв.

НикопольобстрелДнепропетровская область
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