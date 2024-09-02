Украина передала Нидерландам информацию о западных деталях в ракетах РФ – Зеленский

После встречи с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом президент Украины Владимир Зеленский заявил, украинская разведка передала Нидерландам информацию о компонентах, произведенных в ЕС и США, которые до сих пор оказываются в российских ракетах, несмотря на санкции.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Сегодня наша разведка, наши военные спецслужбы дали всю необходимую информацию премьер-министру и его команде, какие ракеты применяет ежедневно Россия, сколько там западных компонентов, компонентов разных стран, компаний разных стран мира - и американских, и европейских".

Реклама:

Детали: Президент отметил, что Украина ценит лидерство Нидерландов в работе над санкционным режимом против России.

Зеленский добавил, что попросил, чтобы Нидерланды работали с другими партнерами для того, чтобы санкции против РФ "были действительно эффективными, чтобы они стопроцентно работали против этой войны".

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ