Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Цифровая трансформация Украины" - покупайте билеты на первую конференцию Mezha.Media

Bloomberg: В Европе считают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 20:08
Bloomberg: В Европе считают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты
Иллюстративное фото - Getty Images

Европейские чиновники считают, что "в ближайшее время" Иран может впервые с начала полномасштабного российского вторжения в Украину передать России свои баллистические ракеты.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на агентство Bloomberg

Детали: Собеседники Bloomberg заявили, что передача баллистических ракет "может стать тревожным развитием событий" за последние более двух лет российской войны против Украины.

Реклама:

Они отказались предоставить оценки типа баллистических ракет, которые может получить Москва, объема партии или временным рамкам. Однако один из чиновников сказал Bloomberg, что поставки могут начаться "в течение нескольких дней".

По информации агентства, западные государства, в том числе страны "Группы семи", уже обсуждают санкции в случае передачи иранских баллистических ракет России.

Среди предварительных мер, которые обсуждались союзниками, – новые ограничения на иранскую авиакомпанию Iran Air. Кроме того, G7 готовится публично осудить действия Тегерана и связаться со странами Ближнего Востока по дипломатическим каналам, говорят собеседники.

ВИДЕО ДНЯ

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограмм.

Как известно, Иран и Россия активно развивают военное сотрудничество после начала российского полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. В то же время на первый взгляд иранская сторона отрицает, что предоставляет Москве военную помощь.

Официально Тегеран лишь признал, что поставлял России небольшую партию дронов-камикадзе перед полномасштабным вторжением. Но СМИ неоднократно описывали, как именно Москва получает оружие от Ирана.

ЕвропаИранРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:45Из-под завалов гостиницы в Николаевке достали тела двух волонтеров

Трампа оскорбило решение Путина «поддержать» Харрис

Зеленский назначил себе двух советников, а Ермаку двух заместителей

фотоВ Киеве произошел взрыв на предприятии, двое погибших, под завалами могут быть люди

ПВО сбила 15 из 23 "Шахедов" и одну из четырех авиаракет

фотоРоссияне нанесли авиаудар по Сумах, двое погибших, среди раненых – дети

Все новости...
Украина передала Нидерландам информацию о западных деталях в ракетах РФ – Зеленский
Reuters: Исследователи обнаружили место развертывания ядерной ракеты РФ "Буревестник"
Последние новости
17:25
Ле Пен предлагает Макрону выйти из политического тупика через референдум
17:14
Тернопольский ТЦК: Мужчина, имея отсрочку, разбил дверь, потому что хотел мобилизоваться
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес с девятого места выиграл Гран-при Сан Марино
16:55
Большинство немцев считают Шольца слабым лидером
16:53
Почему вы не можете плакать, когда на самом деле хотите: врачи назвали 8 причин этого состояния
16:44
Российским пленным запретили звонить домой – Лубинец
16:39
Боррель пожелал Кулебе всего наилучшего и отметил его преемника
16:17
Латвия заявила, что на ее территории разбился российский военный дрон
16:11
Маск отрицает участие xAI в переговорах по доходам с Tesla
16:09
Выселенные в степи. Депортация 700 тысяч украинцев, о которой постоянно забывают
Все новости...
Реклама:
Реклама: