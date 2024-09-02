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Зеленский: Для ударов вглубь РФ нужно не только разрешение, но и дальнобойное оружие

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 2 сентября 2024, 20:21
Зеленский: Для ударов вглубь РФ нужно не только разрешение, но и дальнобойное оружие
Зеленский. Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с нидерландским премьер-министром Диком Схоофом объяснил, что удары по военным целям в России с использованием западного оружия зависят как от получения разрешения от страны-поставщика, так и от дальнобойных средств поражения от нее.

Источник: "Европейская правда" 

Детали: Зеленский отметил, что Украина работает над получением разрешения на дальнобойные удары по целям в России с партнерами, которые имеют соответствующие средства – он перечислил США, Великобританию, Францию и Германию.

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Однако, он добавил, что одного лишь разрешения "также мало".

"Если одна из этих стран, например, разрешила (удары. – Ред.), и такие месседжи уже есть по дипломатическим каналам, а также в медиа – мы должны знать, дала ли эта страна на данный момент соответствующее оружие. То есть нужно не только разрешение, нужно еще получить это (оружие. – Ред.)", – пояснил президент.

Глава государства добавил, что существовали "договоренности, что мы все это получим", но отказался уточнять, о чем идет речь.

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"Здесь два вопроса, над которыми мы работаем (получение разрешения и средств поражения. – Ред.). Но смотрим на это более позитивно на сегодня", – подытожил Зеленский.

Напомним:

  • В этом году США впервые разрешили Украине применять переданное ими оружие для ударов в приграничных российских регионах, из которых осуществляются атаки на украинские города.
  • В то же время Киев настаивает, что разрешение должно распространяться и на цели в глубине российской территории, в частности аэродромы, где базируются истребители – носители дальнобойных ракет, которые Украина пока не может поразить.
  • Ранее лава МИД Дмитрий Кулеба после утренней атаки РФ повторно призвал западных партнеров снять ограничения на удары по военным целям в глубине российской территории.

ЗеленскийРосcия
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