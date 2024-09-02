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В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 20:52
В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты
Фото - ГСЧС

Саперы 2 сентября изъяли в Киеве обломки крылатой ракеты Х-101, которые остались в результате российского ракетного удара.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Дословно: "На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса „воздух - земля"".

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фото - гсчс

Что предшествовало:

Утром 2 сентября россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применив более 10 крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.

Киевракетный удар
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