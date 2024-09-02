В Киеве саперы изъяли обломки российской крылатой ракеты
Понедельник, 2 сентября 2024, 20:52
Саперы 2 сентября изъяли в Киеве обломки крылатой ракеты Х-101, которые остались в результате российского ракетного удара.
Источник: пресс-служба ГСЧС
Дословно: "На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса „воздух - земля"".
Реклама:
Что предшествовало:
Утром 2 сентября россияне совершили комбинированную атаку на Киев, применив более 10 крылатых ракет, около десятка баллистических и ударный беспилотник.