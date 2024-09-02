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Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 21:17
Сенат Румынии одобрил передачу Украине системы Patriot
Иллюстративное фото Patriot - Getty Images

Верхняя палата румынского парламента, Сенат, в понедельник, 2 сентября, одобрила правительственный законопроект о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Деталі: За правительственный законопроект о передаче Украине системы ПВО проголосовал 101 румынский сенатор, 13 высказались против и еще два – воздержались.

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Председатель комитета по вопросам обороны Сената Румынии Николета Паулюк выразила надежду, что до конца этой недели законопроект также пройдет нижнюю палату – Палату депутатов, за которой последнее слово в принятии законопроектов.

Паулюк подчеркнула, что передача зенитно-ракетного комплекса Patriot "не означает, что Румыния останется без защиты", потому что у Бухареста есть еще семь таких комплексов, два из которых уже эксплуатируются, еще два – приняли на вооружение и еще три – вскоре прибудут.

Напомним, Румыния решила передать Украине свою систему Patriot еще в июне. На прошлой неделе Минобороны Румынии направило на ознакомление парламента законопроект, который правительство одобрило ранее в понедельник.

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Всего союзники Киева в НАТО пообещали семь систем противовоздушной обороны, но накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные системы Patriot задерживаются.

РумынияPatriotпомощь Украине
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