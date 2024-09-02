МИД: Монголия, пустив Путина, делит с ним ответственность за военные преступления

Прибытие Путина в Монголию. Скриншот из российских медиа

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали решение властей Монголии позволить военному преступнику Владимиру Путину приехать в страну несмотря на ордер на арест Международного уголовного суда.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий спикера МИД Георгия Тихого в X (Twitter)

Детали: По словам Тихого, отказ Монголии выполнять обязательный ордер МУС на арест Путина "является тяжелым ударом по Международному уголовному суду и международной системе уголовного права".

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"Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, тем самым разделив ответственность за его военные преступления. Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора", – добавил представитель МИД.

Визит Путина в Монголию 3 сентября стал первым визитом в государство-участник Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест.

По данным СМИ, монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут.

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Министерство иностранных дел ранее призвало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать Путина.

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