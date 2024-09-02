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Министры обороны Украины и Франции провели переговоры в Париже

Мария Емец, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 сентября 2024, 22:14
Министры обороны Украины и Франции провели переговоры в Париже
Фото из Facebook Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров и его французский коллега Себастьен Лекорню провели переговоры в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министров в соцсетях

Детали: Лекорню отметил, что они с Умеровым провели встречу в Париже и говорили о "развитии ситуации на фронте и продолжении французской поддержки".

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Рустем Умеров подробнее рассказал о встрече, отметив, что с ним в составе делегации были заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Горбатюк, начальник Главного управления логистики Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Николай Шевцов и заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Александр Балануца.

"Основное внимание нашего диалога было направлено на укрепление оборонного сотрудничества и координацию усилий в противодействии российской агрессии", – рассказал Умеров.

Он акцентировал, что главной потребностью остаются средства ПВО и дальнобойное оружие, а также – боевые самолеты, средства радиоэлектронной борьбы, беспилотные летательные аппараты, артиллерия и боеприпасы.

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"Отдельно мы уделили внимание развитию сотрудничества между украинской и французской оборонными индустриями. Обсудили создание совместных предприятий и софинансирование производств. Есть конкретные проекты, план действий и сроки выполнения. Наши команды уже активно работают над этим", – отметил Умеров.

Ранее Умеров подтвердил, что Украина передала США список целей в РФ, которые хочет атаковать дальнобойными ракетами ATACMS.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с премьером Нидерландов Диком Схоофом, который находится с первым визитом в Украине, поднял вопрос о инвестициях в производство украинского дальнобойного оружия.

ФранцияМинобороны
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