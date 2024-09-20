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София Середа, Евгений КизиловПятница, 20 сентября 2024, 16:03
фото: Getty Images

В Раде объяснили, есть ли перспективы снизить мобилизационный возраст до 50 лет

Нардеп и член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин сообщил, что сейчас Генеральный штаб ВСУ не собирается снижать мобилизационный возраст с 60 до 50 лет.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Сергей Рахманин, который является членом комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, в интервью "Украинской правде"

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Детали: По словам депутата, уменьшение возраста является сложным вопросом. Если посмотреть на демографическую ситуацию в Украине, то можно увидеть, что людей среднего и старшего возраста у нас в разы больше, чем молодежи. Поэтому, если вычеркнуть этих людей из мобилизационного ресурса, то тыловые и вспомогательные части просто будут недоукомплектованы.

Прямая речь: "Генеральный штаб считает, что пока, к сожалению, так вопрос не стоит. Хотя и отдельные официальные представители Министерства обороны, и отдельные представители Генерального штаба высказывались за то, чтобы снизить эту планку до 55 лет или даже до 50. Но пока они не готовы говорить об этом в обозримой перспективе".

Больше деталей: Рахманин рассказал также, что депутаты обращались в Генеральный штаб с вопросом, есть ли необходимость уменьшать мобилизационный возраст ниже 25 лет. Генеральный штаб сказал, что сейчас такой необходимости нет.

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Что предшествовало:

  • В начале сентября набрала необходимое количество голосов петиция на сайте президента о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет. Теперь она ожидает рассмотрения Владимира Зеленского.
  • Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет, чтобы бойцы могли эффективно выполнять задачи. "Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", - подчеркнул Костенко.

Читайте полностью в интервью УП: Сергей Рахманин: ТЦК не переросли советские военкоматы. В Одесской области и Закарпатье количество их нарушений – критическое

мобилизацияВерховная Радавойна
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