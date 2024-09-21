Россияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые

В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, есть попадание в жилую многоэтажку: пострадали по меньшей мере 12 человек.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову.

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Одно из них – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места".

Прямая речь Терехова: "Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях – собирается".

Детали: Впоследствии Синегубов подтвердил, что оккупанты попали в жилой многоэтажный дом.

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В 23:28 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке по меньшей мере трое раненых.

В 23:31 Терехов написал, что известно о по меньшей мере 12 пострадавших.

00:06 Синегубов написал, что по уточненной информации, в результате обстрела КАБом в Шевченковском районе Харькова среди пострадавших один ребенок.

Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается.