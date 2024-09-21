Россияне попали в многоэтажку в Харькове, есть раненые
В субботу вечером россияне нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову, есть попадание в жилую многоэтажку: пострадали по меньшей мере 12 человек.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "По предварительным данным, есть два вражеских попадания КАБами по Харькову.
Одно из них – в Шевченковском районе. Экстренные службы выехали на места".
Прямая речь Терехова: "Предварительно прилет в жилую многоэтажку. Информация о пострадавших и разрушениях – собирается".
Детали: Впоследствии Синегубов подтвердил, что оккупанты попали в жилой многоэтажный дом.
В 23:28 Синегубов сообщил, что в результате удара оккупантов по многоэтажке по меньшей мере трое раненых.
В 23:31 Терехов написал, что известно о по меньшей мере 12 пострадавших.
00:06 Синегубов написал, что по уточненной информации, в результате обстрела КАБом в Шевченковском районе Харькова среди пострадавших один ребенок.
Напротив дома горели 4 автомобиля, поврежден 21 автомобиль. Осмотр места продолжается.