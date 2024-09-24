Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
Вторник, 24 сентября 2024, 23:00
Российские войска запустили группы ударных беспилотников с северного и южного направлений.
Источник: Воздушные силы, Сумская ОВА
Детали: В 22:11 сообщили о БпЛА в восточной и южной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.
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В 22:33 уточнили о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.
В 22:35 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
В 23:07 появилась информация о:
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- БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;
- БпЛА в Полтавской области, курс западный;
- БпЛА в Одесской области, курс западный;
- БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.
В 23:16 в Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью идут противовоздушные бои. Зенитчики уже уничтожили один российский "Шахед".
В 23:43 сообщили о движении ударных БПЛА:
- в северной части Одесской области, курс северо-западный;
- в южной части Сумской области, курс юго-западный;
- в юго-западной части Полтавской области, курс западный;
- в районе Кривого Рога;
- в южной части Кировоградской области, курс северный;
- в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
- на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.