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Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга

Татьяна ОлейникВторник, 24 сентября 2024, 23:00
Россия запустила ударные БпЛА с севера и юга
Фото - Getty Images

Российские войска запустили группы ударных беспилотников с северного и южного направлений.

Источник: Воздушные силы, Сумская ОВА

Детали: В 22:11 сообщили о БпЛА в восточной и южной частях Сумщины, курс западный/юго-западный.

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В 22:33 уточнили о БПЛА на границе Сумской и Полтавской областей, курс западный.

В 22:35 стало известно о БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

В 23:07 появилась информация о:

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  • БпЛА в восточной части Сумской области, курс западный;
  • БпЛА в Полтавской области, курс западный;
  • БпЛА в Одесской области, курс западный;
  • БпЛА в Николаевской области, курс северо-западный.

В 23:16 в Сумской ОВА сообщили, что в небе над областью идут противовоздушные бои. Зенитчики уже уничтожили один российский "Шахед".

В 23:43 сообщили о движении ударных БПЛА:

  • в северной части Одесской области, курс северо-западный;
  • в южной части Сумской области, курс юго-западный;
  • в юго-западной части Полтавской области, курс западный;
  • в районе Кривого Рога;
  • в южной части Кировоградской области, курс северный;
  • в восточной части Николаевской области, курс северо-западный;
  • на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

Шахедбеспилотникивоздушная тревога
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